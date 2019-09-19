Депутаты Госдумы ратифицировали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
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Она была подписана главами России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении летом прошлого года.
Государственная дума РФ сегодня ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Работа над этим документом велась более 20 лет. Он определяет, как страны совместно используют акваторию и как ведут судоходство.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Каспийское море имеет важное геополитическое, торгово-экономическое и стратегическое значение.
— Документ подтверждает использование территории моря в мирных целях, закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории, а также устанавливает основной принцип совместной деятельности на Каспии — расширение взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, — сказал спикер.
Так, в документе прописано, что территориальные воды стран составляют в ширину 15 морских миль, "отмеряемых от исходных линий", определённых в этом документе. Суда других стран могут пересекать территориальные воды, но избегать внутренних.
Конвенция была подписана 12 августа 2018 года по итогам Пятого каспийского саммита главами России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении. Работа над документом велась с 1996 года, проект был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в декабре 2017 года в Москве.