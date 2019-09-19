Жена Виктора Бута рассказала о первой встрече с супругом с 2012 года

Им не разрешали держаться за руки, что-то передавать, был разрешён только визуальный контакт.

Супруга россиянина Виктора Бута, который отбывает срок в тюрьме США, поделилась своими впечатлениями о первой встрече с мужем с 2012 года в интервью программе "Сегодня" на телеканале НТВ.

— Такое ощущение, что от человека, которого я видела в Нью-Йорке в суде, ровно половина осталась, — сказала Алла Бут.

По словам Бут, ей не разрешали держаться за руки с супругом, что-либо передавать.

— Вообще ничего нельзя, чисто визуальный контакт. Слава богу, что не через стекло, — добавила она.