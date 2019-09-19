Жена Виктора Бута рассказала о первой встрече с супругом с 2012 года
Супруга россиянина Алла Бут (слева) с дочерью. Фото © Игорь Борисенко / ТАСС
Им не разрешали держаться за руки, что-то передавать, был разрешён только визуальный контакт.
Супруга россиянина Виктора Бута, который отбывает срок в тюрьме США, поделилась своими впечатлениями о первой встрече с мужем с 2012 года в интервью программе "Сегодня" на телеканале НТВ.
— Такое ощущение, что от человека, которого я видела в Нью-Йорке в суде, ровно половина осталась, — сказала Алла Бут.
По словам Бут, ей не разрешали держаться за руки с супругом, что-либо передавать.
— Вообще ничего нельзя, чисто визуальный контакт. Слава богу, что не через стекло, — добавила она.
Напомним, россиянин Виктор Бут был арестован в Таиланде по запросу США в 2008 году. Ему были предъявлены обвинения в подготовке сговора с целью убийства американцев. Бута экстрадировали в США, где в 2012 году суд признал его виновным и назначил наказание в виде 25 лет тюрьмы. День назад состоялось первое с 2012 года свидание Виктора Бута с женой и дочерью.