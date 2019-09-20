Виктор Бут хочет написать книгу
Виктор Бут. Фото © Фото из личного архива жены В. Бута Аллы Бут / ТАСС
Как пояснила его жена Алла, у осуждённого появилось много различных полезных знаний, проверенных на себе за время заключения.
Россиянин Виктор Бут, который отбывает наказание в тюрьме города Марион (Иллинойс, США), хочет написать книгу о жизни в тяжёлых условиях. Об этом рассказала жена россиянина Алла.
— Он собирается — по крайней мере, говорит, что морально почти готов — написать книгу, — рассказала Алла Бут ТАСС.
По словам женщины, супруг хотел бы рассказать о своём опыте "выживания в жёстких условиях — медитации, упражнениях из йоги, спортивных упражнениях для нормализации психического состояния и физического здоровья". Как пояснила Алла, у осуждённого появилось много различных полезных знаний, проверенных на себе за время заключения.
Виктор уже давно выработал себе распорядок дня и не нарушает его, отметила Алла.
— Он человек сильный, жёсткий, бывший военный — силы воли ему не занимать. Он встаёт, начинает с йоги, затем чтение, потом небольшой перекус, потом занятия языками, опять чтение. Он говорит: "Мне не хватает времени в сутках на то, что я себе запланировал на день", — пояснила женщина.
По словам жены заключённого, Бут использует время в камере для того, чтобы не сойти с ума.
— Когда ты занят чем-то, это не так тяжело воспринимается, — резюмировала женщина.
Напомним, россиянин Виктор Бут был арестован в Таиланде по запросу США в 2008 году. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американцев. Бута экстрадировали в США, где в 2012-м суд признал его виновным и осудил на 25 лет тюрьмы. На днях прошло первое с 2012 года свидание Виктора Бута с женой и дочерью.