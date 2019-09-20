Москалькова назвала необоснованным заключение Устинова под стражу
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Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова назвала необоснованным заключение актёра Павла Устинова под стражу.
— Заключение под стражу Устинова необоснованно, — приводит слова омбудсмена ТАСС.
Напомним, актёра Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс.