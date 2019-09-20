Москалькова назвала необоснованным заключение Устинова под стражу

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова назвала необоснованным заключение актёра Павла Устинова под стражу.

Напомним, актёра Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс.