Советские колоссы. Мегапроекты Сталина, которые похоронил Хрущёв

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В сентябре 1950 года началось строительство Главного Туркменского канала. Канал протяжённостью свыше 1200 километров должен был стать одной из главных "великих строек коммунизма". Однако этот амбициозный проект так никогда и не был завершён. Как и многие другие масштабные начинания того времени, он был свёрнут преемниками Сталина сразу же после его смерти.

Трансполярная магистраль

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Железная дорога протяжённостью несколько тысяч километров, проложенная в условиях вечной мерзлоты. Согласно замыслу проектировщиков, магистраль должна была соединить станцию Чум в Коми с Игаркой на севере Красноярского края. Значительная часть дороги проходила через незаселённые места в условиях вечной мерзлоты. В Игарке, кроме прочего, планировалось построить заполярный порт. По расчётам, магистраль позволила бы сэкономить на дальнейшем строительстве северных городов колоссальные суммы.

Впервые идея строительства Великого Северного пути была высказана ещё до революции. Строительство началось в 1949 году, а начать эксплуатацию планировалось уже в 1952 году. На строительстве дороги были задействованы преимущественно заключённые из лагерей. К работе было привлечено порядка 40 тысяч заключённых. В отдельные периоды наиболее интенсивного строительства их число возрастало до 100 тысяч.

Работа велась в тяжёлых условиях. За пять лет магистраль практически удалось построить. Было установлено телеграфное сообщение между северными территориями и Москвой. Не сдан был участок между Пуром и Новым Уренгоем. Смерть Сталина окончательно похоронила проект. Уже через три недели после смерти Сталина строительство Трансполярной магистрали было прекращено. Несколько участков были приняты в эксплуатацию и действуют до сих пор. Остальные были заброшены. Позднее для строительства Надыма и Нового Уренгоя приходилось вертолётами забрасывать строительные материалы для зданий и взлётно-посадочных полос, временные дома для вахтовиков, привозить детали для сборки комбинатов и так далее.

Сахалинский тоннель

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Проект соединения острова Сахалин с материковой частью России. Идея связать остров с материком возникла после войны. Инициатором проекта выступил лично Иосиф Сталин.

Тоннельный переход на Сахалин был необходим для перемещения на остров значительной воинской группировки в случае возникновения угрозы на дальневосточных рубежах Отечества. Паромная переправа не позволяла быстро перебросить значительную группировку, а вместительных вертолётов ещё не было. Также тоннель или мост мог обеспечить эффективное включение в народный хозяйственный комплекс.

Проект был разработан осенью 1950 года. Предполагалось, что часть железной дороги пройдёт по острову, затем через подводный тоннель в самой узкой части пролива она будет соединена с материком и дойдёт до недавно открытой станции Селихин в Хабаровском крае. В общей сложности более 500 километров.

На строительстве было задействовано около 27 тысяч человек, включая 8–10 тысяч заключённых. Согласно проекту, к концу 1953 года должны были быть завершены работы по строительству железной дороги.

К моменту смерти Сталина было проложено более 100 километров дороги на материке, а на Сахалине успели только выкорчевать лес на месте будущих участков пути. После смерти главного инициатора проекта дорогу решили не достраивать.

Остановка строительства была выгодна тем, кто не хотел усиления СССР на Дальнем Востоке. Кто уже тогда мечтал о другом раскладе сил и иной архитектуре международных отношений.

Отмена судов чести

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Весной 1947 года в СССР были созданы суды чести. Аналог существовал ещё в дореволюционное время у дворян и военных. После войны подобные суды создавались при министерствах, крупных ведомствах и комитетах и рассматривали дела, связанные с недостойным поведением их сотрудников, часто это было связано с коррупцией руководства на предприятиях и в департаментах ведомств. Суды могли выносить провинившемуся порицание, выговор, рекомендовать исключить его из партии или даже передать материалы в суд. Всё зависело от тяжести проступка.

После смерти Сталина ведомства в порядке личной инициативы начали отменять суды чести. К началу 60-х годов они были повсеместно свёрнуты.

"Восьмая сестра"

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Семь сталинских высоток до сих пор остаются одной из узнаваемых архитектурных достопримечательностей столицы. Однако по первоначальному плану высоток должно было быть восемь. Строительство зданий, начатое в 1947 году, было приурочено к 800-летнему юбилею Москвы, каждая из высоток должна была символизировать один век.

Восьмую высотку планировалось построить в Зарядье, её проектирование было доверено лично Дмитрию Чечулину — главному архитектору Москвы. Здание должно было стать венцом всего проекта. Проектная высота составляла 275 метров — это было бы самое высокое здание в столице на тот момент. Самая же высокая из построенных — здание МГУ — 240 метров.

После завершения строительства здание планировалось передать Министерству внутренних дел. К моменту смерти Сталина было завершено возведение фундамента, стилобата и нескольких этажей. В 1954 году строительство неожиданно было прекращено. К тому моменту недостроенными оставались две из восьми запланированных высоток — здание в Зарядье и будущая гостиница "Украина".

Гостиницу в итоге достроили к 1957 году, а вот административную высотку так и не завершили. В середине 60-х, уже при Брежневе, строительство продолжили, только в проект внесли грандиозные изменения. Вместо административного здания на старом фундаменте была построена гостиница "Россия", гораздо более скромная по своим размерам.

В нулевые годы гостиница была снесена. В настоящее время на этом месте располагается парк "Зарядье".

Главный Туркменский канал

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Одна из самых знаменитых послевоенных строек, широко освещавшаяся в газетах и журналах. Строительство канала в Туркмении позволяло освоить пустынные земли в Средней Азии. По первоначальному плану, помимо канала должны были быть построены три гидроэлектростанции, несколько плотин и город Тахиаташ, где жили бы строители.

Общая протяжённость канала составляла более 1200 километров, что было в пять с лишним раз больше Беломорско-Балтийского канала. Туркменский канал должен был стать вторым по протяжённости каналом в мире.

Подготовительные работы по созданию необходимой инфраструктуры начались в сентябре 1950 года. К строительству объектов было привлечено порядка 10–12 тысяч человек, из которых 6–7 тысяч составляли заключённые.

По замыслу, строительство всех объектов должно было завершиться в 1957 году. К моменту смерти Сталина строители успели провести только железнодорожную ветку для подвоза грузов и построить посёлок Тахиаташ, позднее ставший городом.

Через три недели после смерти Сталина строительство канала было прекращено по причине дороговизны проекта, сильно бившей по государственному бюджету. Вместо него в 1954 году началось строительство Каракумского канала по альтернативному проекту. Его строительство шло с долгими перерывами и окончательно было завершено только в 1988 году.

План преобразования природы

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Инициатором плана по улучшению урожайности и изменению климата был лично Иосиф Сталин. Согласно первоначальному замыслу, на территории СССР должно было появиться восемь лесополос в специально выбранных местах. Они должны были защищать поля от воздействия южных ветров — суховеев. Также в рамках программы планировалось развернуть сеть оросительных систем. Общая протяжённость лесополос должна была превысить 5300 километров. Ожидалось, что эти мероприятия значительно повысят урожайность.