Мужчина из США сделал предложение своей возлюбленной под водой и погиб

Молодой человек подплыл к окну, за которым находилась его девушка, и показал ей обручальное кольцо. Но ответа он так и не услышал, не сумев всплыть на поверхность.

Стивен Вебер — младший и его девушка Кенеша Антуан из американского штата Луизиана отдыхали в Танзании в деревянном домике, одна из комнат которого находилась под водой. Мужчина решил сделать возлюбленной необычное предложение о свадьбе. Он подплыл к окну, за которым находилась девушка, и показал ей кольцо, а также лист бумаги, где было написано: "Выходи за меня!" Однако ответа Стивен так и не услышал — он не сумел выбраться на поверхность и погиб.

Кенеша написала на своей странице в соцсети Facebook, что самый счастливый день в её жизни обернулся кошмаром. Они с любимым никогда не смогут отпраздновать начало семейной жизни. О том, почему произошла трагедия, девушка не сообщает.