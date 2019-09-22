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Опубликовано 22 сентября 2019, 19:08

МИД объяснил заключение пакта о ненападении с нацистской Германией в 1939 году

Фото © Twitter / @MID_RF

Фото © Twitter / @MID_RF

Ведомство отметило, что страны никогда не были союзниками. Это было вынужденное решение.

В МИД РФ заявили, что подписание СССР пакта о ненападении с Германией в 1939 году было вынужденной мерой, сообщает ведомство на своей странице в соцсети Twitter.

— Москва заключила соглашение с Берлином 23 августа 1939 года — только после того, как стало окончательно понятно, что усилия СССР по созданию системы коллективной безопасности в Европе потерпели неудачу из-за противодействия западных стран, — говорится в сообщении.

МИД также опубликовал фото с планом "Барбаросса" по нападению нацистской Германии на Советский Союз. Отмечается, что именно договор о ненападении позволил сохранить жизни нескольким сотням тысяч человек.

Пакт между СССР и нацистской Германией был заключён 23 августа 1939 года в Москве между представителями стран Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Государства договорились о взаимном ненападении и соблюдении нейтралитета.

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Анастасия Жидких
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