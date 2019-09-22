МИД объяснил заключение пакта о ненападении с нацистской Германией в 1939 году

Ведомство отметило, что страны никогда не были союзниками. Это было вынужденное решение.

В МИД РФ заявили, что подписание СССР пакта о ненападении с Германией в 1939 году было вынужденной мерой, сообщает ведомство на своей странице в соцсети T w itter.

— Москва заключила соглашение с Берлином 23 августа 1939 года — только после того, как стало окончательно понятно, что усилия СССР по созданию системы коллективной безопасности в Европе потерпели неудачу из-за противодействия западных стран, — говорится в сообщении.

МИД также опубликовал фото с планом "Барбаросса" по нападению нацистской Германии на Советский Союз. Отмечается, что именно договор о ненападении позволил сохранить жизни нескольким сотням тысяч человек.

❗ Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для #СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней.🔗https://t.co/9NLFzRQfjb pic.twitter.com/Kkp2PYeQzV — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 22 сентября 2019 г.