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Опубликовано 23 сентября 2019, 02:41

Российские военные проведут наблюдательный полёт над Словенией

Фото © Flickr / Papas Dos

Фото © Flickr / Papas Dos

В это же время над территорией РФ полёты совершат представители сразу трёх стран.

Российские военные в период с 23 по 27 сентября выполнят наблюдательный полёт над территорией Словении в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Словении, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полёт пройдёт на расстоянии, не превышающем 500 километров, а на борту лайнера будут находиться специалисты из обеих стран.

Кроме того, в этот же период над территорией РФ наблюдательный полёт проведут военные из США, Румынии и Украины. Выполнен он будет на румынском Ан-30.

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Артур Белкин
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