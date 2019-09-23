Путин планирует принять участие в саммитах АТЭС, БРИКС и ЕАЭС

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в саммитах АТЭС и БРИКС в Латинской Америке, а также ЕАЭС в Ереване. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Заседание Высшего евразийского экономического совета состоится в Ереване 1 октября. Саммит БРИКС пройдёт в Бразилии 13–14 ноября, саммит АТЭС — в Чили 16–17 ноября.

Кроме того, российский лидер на полях заседания Валдайского клуба в Сочи проведёт встречи с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин Николасом Мадуро, Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.