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Регион
Опубликовано 23 сентября 2019, 21:23

Путин планирует принять участие в саммитах АТЭС, БРИКС и ЕАЭС

Фото ©  ТАСС / Михаил Климентьев

Фото ©  ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в саммитах АТЭС и БРИКС в Латинской Америке, а также ЕАЭС в Ереване. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Заседание Высшего евразийского экономического совета состоится в Ереване 1 октября. Саммит БРИКС пройдёт в Бразилии 13–14 ноября, саммит АТЭС — в Чили 16–17 ноября.

Кроме того, российский лидер на полях заседания Валдайского клуба в Сочи проведёт встречи с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин Николасом Мадуро, Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.

XVI Ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдёт с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Тема этого года — "Заря Востока и мировое политическое устройство".

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Александра Вишнякова
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