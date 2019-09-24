Трамп возмутился, почему ему не дают Нобелевскую премию
Дональд Трамп. Фото © Flickr / Gage Skidmore
Нынешний глава Белого дома также напомнил журналистам, что его предшественник получил награду сразу же после того, как стал главой государства.
Президент США Дональд Трамп выразил своё недовольство тем фактом, что ему до сих пор не была вручена Нобелевская премия.
— Я бы получил Нобелевскую премию за много разных вещей, если бы они давали её по-честному, а они этого не делают, — возмущённо рассказал журналистам Трамп в ходе встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Кроме того, Трамп напомнил журналистам, что его предшественник Барак Обама получил награду сразу после того, как стал президентом. Нынешний глава Белого дома признался, что не понял, за что Обама был удостоен этого, так же как и сам экс-президент.