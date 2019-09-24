Трамп возмутился, почему ему не дают Нобелевскую премию

Нынешний глава Белого дома также напомнил журналистам, что его предшественник получил награду сразу же после того, как стал главой государства.

Президент США Дональд Трамп выразил своё недовольство тем фактом, что ему до сих пор не была вручена Нобелевская премия.

— Я бы получил Нобелевскую премию за много разных вещей, если бы они давали её по-честному, а они этого не делают, — возмущённо рассказал журналистам Трамп в ходе встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.