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Опубликовано 24 сентября 2019, 03:57

Милонов предложил лишать прав за "пьяное" вождение велосипеда или самоката

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Парламентарий отмечает, что подобные транспортные средства набирают в стране огромную популярность.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД России Владимиру Колокольцеву лишать водительского удостоверения автолюбителей, которые управляли велосипедом или самокатом в пьяном виде. Текст письма имеется в распоряжении РИА "Новости".

Парламентарий отмечает, что подобные транспортные средства набирают в стране огромную популярность. Соответственно, растёт и число аварий с их участием. Однако ответственность тех, кто управлял велосипедами или самокатами в подобных ситуациях, является мизерной.

В подобных случаях, считает Милонов, у МВД России нет никаких действенных методов по их предотвращению.

В данной связи прошу вас рассмотреть возможность внесения дополнений в правила дорожного движения в части ужесточения ответственности водителей велосипедов и иных безмоторных транспортных средств, становящихся виновниками ДТП, — заявил депутат.

В случае если у нарушителя не имеется водительского удостоверения, то управлявший транспортным средством должен будет привлечься к административной ответственности.

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