Милонов предложил лишать прав за "пьяное" вождение велосипеда или самоката

Парламентарий отмечает, что подобные транспортные средства набирают в стране огромную популярность.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД России Владимиру Колокольцеву лишать водительского удостоверения автолюбителей, которые управляли велосипедом или самокатом в пьяном виде. Текст письма имеется в распоряжении РИА "Новости".

Парламентарий отмечает, что подобные транспортные средства набирают в стране огромную популярность. Соответственно, растёт и число аварий с их участием. Однако ответственность тех, кто управлял велосипедами или самокатами в подобных ситуациях, является мизерной.

В подобных случаях, считает Милонов, у МВД России нет никаких действенных методов по их предотвращению.

— В данной связи прошу вас рассмотреть возможность внесения дополнений в правила дорожного движения в части ужесточения ответственности водителей велосипедов и иных безмоторных транспортных средств, становящихся виновниками ДТП, — заявил депутат.