Милонов предложил лишать прав за "пьяное" вождение велосипеда или самоката
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Парламентарий отмечает, что подобные транспортные средства набирают в стране огромную популярность.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД России Владимиру Колокольцеву лишать водительского удостоверения автолюбителей, которые управляли велосипедом или самокатом в пьяном виде. Текст письма имеется в распоряжении РИА "Новости".
Парламентарий отмечает, что подобные транспортные средства набирают в стране огромную популярность. Соответственно, растёт и число аварий с их участием. Однако ответственность тех, кто управлял велосипедами или самокатами в подобных ситуациях, является мизерной.
В подобных случаях, считает Милонов, у МВД России нет никаких действенных методов по их предотвращению.
— В данной связи прошу вас рассмотреть возможность внесения дополнений в правила дорожного движения в части ужесточения ответственности водителей велосипедов и иных безмоторных транспортных средств, становящихся виновниками ДТП, — заявил депутат.
В случае если у нарушителя не имеется водительского удостоверения, то управлявший транспортным средством должен будет привлечься к административной ответственности.