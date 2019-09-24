Netflix выпустила трейлер сиквела "Во все тяжкие"
Неизменными остались режиссёр и сценарист — в фильме, как и в сериале, эти кресла займёт Винс Гиллиган.
Главного героя сериала "Во все тяжкие" Джесси Пинкмана показала компания Netflix в трейлере фильма-продолжения. Сыграл его также Аарон Пол.
"Во все тяжкие" выходил в сервисе Netflix с 2008 по 2013 год, а в 2015-м состоялась премьера сериала "Лучше звоните Солу", который является спин-оффом и приквелом оригинальной серии.
Как сообщал ранее Лайф, полнометражное продолжение сериала "Во все тяжкие" ждали в 2020 году, однако дата релиза перенесена на октябрь.
На днях полиция города Гейлсберг, американский штат Иллинойс, опубликовала фото разыскиваемого мужчины, похожего на главного героя сериала Уолтера Уайта. Настоящий преступник также связан с метамфетамином.