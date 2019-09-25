Судно с российскими моряками село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана
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По данным местных СМИ, виновника происшествия заподозрили в управлении судном в нетрезвом состоянии.
Грузовое судно Baltic Carrier под флагом Гибралтара, на борту которого было семь моряков, село на мель у берегов шведского города Хельсингборг в провинции Сконе. Представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг заявила, что капитана могут задержать за "пьяное вождение".
— Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности... Его могут задержать, — заявила она телеканалу SVT.
Согласно данным сервиса Marine Traffic, сухогруз следовал из города Светлого Калининградской области в шведский Линчёпинг. Никаких повреждений в результате посадки на мель судно не получило, пострадавших среди членов экипажа нет.