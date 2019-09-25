Судно с российскими моряками село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

По данным местных СМИ, виновника происшествия заподозрили в управлении судном в нетрезвом состоянии.

Грузовое судно Baltic Carrier под флагом Гибралтара, на борту которого было семь моряков, село на мель у берегов шведского города Хельсингборг в провинции Сконе. Представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг заявила, что капитана могут задержать за "пьяное вождение".

— Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности... Его могут задержать, — заявила она телеканалу SVT.