Слуцкий: За день набрал больше инстаграм-подписчиков, чем "Витесс" за 4 года

По словам российского тренера, в клубе не очень обрадовались его стремительной славе.

Российский тренер Леонид Слуцкий завёл страницу в "Инстаграме" 9 августа, и на сегодняшний на неё подписалось 178 тысяч человек. У голландского "Витесса", где трудится специалист, фолловеров почти в четыре раза меньше (46 тысяч). По словам Слуцкого, в клубе этому не рады.

— Сотрудник медиадепартамента нашего клуба сказал мне, что за один день я набрал больше подписчиков в "Инстаграме", чем "Витесс" за всё время. Он был очень расстроен, но я ответил, что это не моя вина, я не знаю, что произошло. Он сказал, что они работают над развитием своего аккаунта уже четыре года, а я за день набрал больше подписчиков. Потому что Россия — большая страна.

🚘 | Dit wordt genieten: @MijnVitesse-trainer Leonid Slutskiy bij Andy in de auto.



Binnen één dag had hij meer volgers op Instagram dan Vitesse: "Hij was heel boos."



⏰ 21.30 uur

📺 FOX Sports 1 pic.twitter.com/QaomNuGomf — FOX Sports (@FOXSportsnl) September 24, 2019

— Если я завёл страницу в "Инстаграме", то для веселья. Я пытаюсь показать, что тренеры — это нормальные люди. Ты можешь быть профессионалом в футболе, но ты остаёшься обычным человеком, — объяснил Слуцкий.