В Госдуме назвали привлекательной идею узаконить профессию "домохозяйка"
Целесообразнее решать проблему с нехваткой мест в детских садах и дать женщинам возможность работать, считает Ярослав Нилов.
Предложение начислять трудовой стаж женщинам, занимающимся ведением домашнего хозяйства, привлекательна, но трудноисполнима. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
— Звучит это предложение достаточно привлекательно, но реализовать это вряд ли получится... Сегодня для назначения пенсии не так важен стаж, как количество заработанных страховых баллов. Если человек не работает, за него никто не платит взносы, и предлагается, чтобы платило государство. Государство, как мы видим, на это сейчас идти не готово, — объяснил он агентству "Москва".
По мнению депутата, будет целесообразнее дать женщинам возможность работать, решив проблему с нехваткой детских садов в тех регионах, где она существует.
Голосование за инициативу легализовать профессию домохозяйки с занесением соответственной записи в трудовую книжку и начислением стажа проходит на сайте "Российской общественной инициативы". Авторы идеи также предлагают установить для занимающихся домашним хозяйством женщин оплату в размере прожиточного минимума.