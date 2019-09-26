В Госдуме назвали привлекательной идею узаконить профессию "домохозяйка"

— Звучит это предложение достаточно привлекательно, но реализовать это вряд ли получится... Сегодня для назначения пенсии не так важен стаж, как количество заработанных страховых баллов. Если человек не работает, за него никто не платит взносы, и предлагается, чтобы платило государство. Государство, как мы видим, на это сейчас идти не готово, — объяснил он агентству "Москва".