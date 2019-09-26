Эксперты посчитали траты и заработки геймеров в России

Почти половина (48,63%) любителей видеоигр вообще не тратят деньги на своё хобби. 27,84% пользователей ежемесячно отдают на это до тысячи рублей. Сумму до пяти тысяч отдаёт за это каждый пятый заядлый игрок. Исследование "Яндекс.Денег" публикует " Российская газета ".

Специалисты разделили игроков на группы тех, кто переводит донаты стримерам, и тех, кто на это не тратится. 37 процентов геймеров, готовых расстаться с деньгами на покупку игры и поблагодарить стримеров, зарабатывают от 30 до 50 тысяч в месяц. Люди, которые зарабатывают больше 120 тысяч, почти не играют и не донатят. Таких только пять процентов.