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Опубликовано 27 сентября 2019, 14:21

В Госдуме подтвердили нарушения законов РФ со стороны Deutsche Welle

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

В действиях компании нашли признаки оправдания экстремизма и определили, что она подходит под понятие иноагента.

Информация о том, что немецкая телекомпания Deutsche Welle нарушила ряд российских законов, подтвердилась. Об этом заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

"Немецкая волна" (Deutsche Welle. — Прим. Лайфа), действуя на территории РФ, нарушила законы, причём нарушила много законов. Мы сегодня приняли решение о том, чтобы была реакция на эти нарушения уполномоченными органами, — сказал Пискарёв после заседания комиссии Госдумы.

Депутат отметил, что в действиях компании замечены признаки оправдания экстремизма. Также в Госдуме определили, что Deutsche Welle обладает всеми признаками иностранного агента.

Парламентарии намерены направить соответствующие данные о работе немецкого телевещателя в МИД РФ, где изучат вопрос о лишении компании аккредитации в РФ, а также в Министерство юстиции, где Deutsche Welle могут признать иноагентом.

Напомним, о создании Комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства стало известно 19 августа. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данная мера призвана обеспечить суверенитет страны.

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Никита Никонов
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