В Госдуме подтвердили нарушения законов РФ со стороны Deutsche Welle

В действиях компании нашли признаки оправдания экстремизма и определили, что она подходит под понятие иноагента.

Информация о том, что немецкая телекомпания Deutsche Welle нарушила ряд российских законов, подтвердилась. Об этом заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

— "Немецкая волна" (Deutsche Welle. — Прим. Лайфа), действуя на территории РФ, нарушила законы, причём нарушила много законов. Мы сегодня приняли решение о том, чтобы была реакция на эти нарушения уполномоченными органами, — сказал Пискарёв после заседания комиссии Госдумы.

Депутат отметил, что в действиях компании замечены признаки оправдания экстремизма. Также в Госдуме определили, что Deutsche Welle обладает всеми признаками иностранного агента.

Парламентарии намерены направить соответствующие данные о работе немецкого телевещателя в МИД РФ, где изучат вопрос о лишении компании аккредитации в РФ, а также в Министерство юстиции, где Deutsche Welle могут признать иноагентом.