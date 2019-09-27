В Deutsche Welle отвергли обвинения во вмешательстве в дела России

Совет вещания медиакомпании призвал российские власти дать возможность корреспондентам свободно работать.

Deutsche Welle отвергла обвинения комиссии Госдумы РФ, согласно которым медиакорпорация вмешивается во внутренние дела России. Об этом говорится в заявлении издания.

Совет вещания DW сегодня в Берлине в ходе заседания обсудил выдвинутые в адрес "Немецкой волны" (Deutsche Welle. — Прим. Лайфа) претензии и призыв отозвать лицензию на работу в России. В компании заявили, что их деятельность никоим образом не может вызвать нареканий.

— Мы ожидаем, что российские власти позаботятся о том, чтобы все корреспонденты DW в России могли передавать информацию свободно и без ограничений, — отметил председатель Совета по вещанию DW Карл Юстен и подчеркнул, что корреспонденты должны работать в РФ беспрепятственно.

МИД Германии также обещал оказать поддержку по улаживанию конфликта, поскольку в ведомстве уверены в давлении на Deutsche Welle со стороны российских властей.