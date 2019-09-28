В Нигерии более 500 детей освободили из школы, которая оказалась "домом пыток"

Около 500 юношей и мальчиков были спасены из школы в городе Кадуна, Нигерия, где, как утверждается, они подвергались сексуальному насилию и пыткам. Об этом сообщает BBC.

Начальник полиции региона Али Джанга рассказал, что в здании школы был проведён обыск после жалобы на подозрительную деятельность так называемого учебного заведения. Джанга описал школу как "дом пыток". У некоторых детей были связаны лодыжки, другие юноши были прикованы ногами к большим металлическим колёсам для предотвращения побега.

По словам сотрудников правоохранительных органов, среди освобождённых были дети в возрасте до пяти лет, однако наибольшую долю среди пленников составляли подростки.

Джанга подчеркнул, что задержанные (среди которых были травмированные юноши и дети с признаками истощения) были невероятно рады освобождению. По их словам, в школе их подвергали пыткам, сексуальным надругательствам. Детям часто приходилось голодать, а за провинности их жестоко наказывали — часто подвешивали к потолку. Уйти мальчикам также не позволяли — все попытки бегства пресекали на корню.

— Я провёл здесь три месяца с цепями на ногах. Предполагалось, что это исламский центр, где детей должны были обучать Корану. Однако попытка сбежать из этой школы влекла за собой суровое наказание: за эту провинность преподаватели связывали учеников и вешали их на потолок, — заявил Белл Хамза, один из освобождённых подростков.