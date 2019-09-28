Врач рассказал, как отличить грипп от ОРВИ
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По его словам, заболевания отличаются скоростью проявления, тяжестью и продолжительностью.
Главный специалист по первичной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как отличить грипп от ОРВИ, сообщается на сайте ведомства.
Специалист отметил, что ОРВИ — обобщающее название любой респираторной вирусной инфекции, а грипп — это уже один из её видов.
— Заболевание гриппом начинается резко, быстро, в течение нескольких часов после заражения. У человека появляются сильная слабость, озноб, повышение температуры. Всего за один час лихорадка может подняться до 40 °С, — рассказал Тяжельников.
Также он добавил, что при болезни высокая температура держится несколько дней, появляются ломота в теле и головная боль.
А вот ОРВИ, по его словам, протекает проще: невысокая температура и небольшая слабость.
— Ещё одним отличием является продолжительность течения болезни. Если ОРВИ не длится больше недели, после выздоровления человек чувствует себя хорошо, то грипп проходит за 7–10 дней и недомогания остаются ещё до трёх недель после выздоровления, — добавил врач.
Андрей Тяжельников также напомнил, что вакцина защитит от гриппа на целый год.
В Москве уже несколько лет подряд можно сделать бесплатную прививку в поликлиниках и в мобильных пунктах, расположенных у станций метро.
В сентябре этого года уже более 700 тысяч жителей столицы сделали прививки от гриппа. Программа вакцинации в мобильных пунктах продлится до 1 ноября, а в поликлиниках — до 30 ноября.