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Опубликовано 28 сентября 2019, 13:31

Metallica отменила концерты из-за болезни Хетфилда

Фото © Facebook/Metallica

Фото © Facebook/Metallica

Музыкант на протяжении многих лет борется с алкогольной зависимостью. 56-летний фронтмен уже проходил реабилитацию в начале 2000-х годов.

Американская метал-группа Metallica объявила об отмене ближайших концертов в Австралии и Новой Зеландии из-за состояния вокалиста Джеймса Хетфилда.

С сожалением сообщаем нашим фанатам и друзьям, что мы должны отложить предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии. Как большинство из вас, вероятно, знает, наш брат Джеймс много лет боролся с зависимостью. Теперь ему, к сожалению, пришлось снова начать курс лечения, — говорится в сообщении остальных участников группы в "Твиттере".

Metallica пообещала вернуть поклонникам деньги за купленные билеты. Тур по Австралии должен был пройти с 17 по 29 октября. Затем группа планировала отправиться в Новую Зеландию.

Джеймс Хетфилд на протяжении многих лет борется с алкогольной зависимостью. 56-летний фронтмен уже проходил реабилитацию в начале 2000-х годов. Напомним, что в июле Metallica выступила в России.

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Никита Никонов
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