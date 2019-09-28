Игра на раздевание! Что прячут люди разных профессий? #TetrisChallenge

Что хранится в чемодане фокусника, сколько тюбиков использует художник, какие предметы определяют студента и сколько аккумуляторов у видеооператора? В Интернете продолжает набирать популярность #TetrisChallenge — представители разных профессий фотографируются, лёжа на полу, рядом с симметрично разложенными вещами, которые они ежедневно используют в работе. Мы решили посмотреть, чем ежедневно пользуются автомеханик, визажистка, студент, художник, наш видеооператор и профессиональный фокусник.

А началось всё 1 сентября, когда полицейские из Цюриха разложили на асфальте содержимое патрульной машины. Фотография так понравилась пользователям, что сначала флешмоб подхватили спецслужбы разных стран — пожарные, спасатели и военные, а после к челленджу присоединились люди совершенно разных профессий. Оказывается, в своей работе практически каждый из нас использует огромное количество профессиональных предметов.

Мольберт, палитра и кисточка — яркие атрибуты, которые легко отличают художника. Но сколько их у одного представителя? Мы насчитали одних только тюбиков с красками более сотни, кисточек около 40 и ещё несколько палитр.

Посмотреть на всё, чем пользуется профессиональный фокусник, максимально сложно, потому что часть реквизита всегда остаётся в рукавах и карманах.

Сколько тюбиков может понадобиться визажистке, чтобы накрасить человека, и что хранится в её косметичке? Отличительная деталь этих тюбиков — все они красивые и глянцевые, поэтому любой ребёнок точно подумал бы, что всё, что лежит на фотографии, — игрушки!

Большие флаконы, канистры и огромное количество ключей. Все нужные вещи у автомеханика почему-то весят очень много.

В кофрах у видеооператора лежат далеко не только камеры. При себе у него всегда несколько сумок, в которых могут лежать и несколько фотоаппаратов, объективов, огромное количество аккумуляторов и даже коптер!

В рюкзаке у студента не так много вещей, но всегда можно найти что-то интересное. Лапша быстрого приготовления, неподписанная тетрадь и студенческий билет — подозреваем, что так красиво вещи этого студента ещё никогда не лежали!