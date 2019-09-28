Игра на раздевание! Что прячут люди разных профессий? #TetrisChallenge
Что хранится в чемодане фокусника, сколько тюбиков использует художник, какие предметы определяют студента и сколько аккумуляторов у видеооператора? В Интернете продолжает набирать популярность #TetrisChallenge — представители разных профессий фотографируются, лёжа на полу, рядом с симметрично разложенными вещами, которые они ежедневно используют в работе. Мы решили посмотреть, чем ежедневно пользуются автомеханик, визажистка, студент, художник, наш видеооператор и профессиональный фокусник.
А началось всё 1 сентября, когда полицейские из Цюриха разложили на асфальте содержимое патрульной машины. Фотография так понравилась пользователям, что сначала флешмоб подхватили спецслужбы разных стран — пожарные, спасатели и военные, а после к челленджу присоединились люди совершенно разных профессий. Оказывается, в своей работе практически каждый из нас использует огромное количество профессиональных предметов.
Мольберт, палитра и кисточка — яркие атрибуты, которые легко отличают художника. Но сколько их у одного представителя? Мы насчитали одних только тюбиков с красками более сотни, кисточек около 40 и ещё несколько палитр.
Посмотреть на всё, чем пользуется профессиональный фокусник, максимально сложно, потому что часть реквизита всегда остаётся в рукавах и карманах.
Сколько тюбиков может понадобиться визажистке, чтобы накрасить человека, и что хранится в её косметичке? Отличительная деталь этих тюбиков — все они красивые и глянцевые, поэтому любой ребёнок точно подумал бы, что всё, что лежит на фотографии, — игрушки!
Большие флаконы, канистры и огромное количество ключей. Все нужные вещи у автомеханика почему-то весят очень много.
В кофрах у видеооператора лежат далеко не только камеры. При себе у него всегда несколько сумок, в которых могут лежать и несколько фотоаппаратов, объективов, огромное количество аккумуляторов и даже коптер!
В рюкзаке у студента не так много вещей, но всегда можно найти что-то интересное. Лапша быстрого приготовления, неподписанная тетрадь и студенческий билет — подозреваем, что так красиво вещи этого студента ещё никогда не лежали!
Всё это вы можете посмотреть на нашем видео. Представителей этих профессий мы записали на видео, чтобы вы лучше могли увидеть, что именно прячется в сумках специалистов в разных областях.