Группа Metallica отменила концерты из-за госпитализации солиста

Джеймс Хэтфилд в настоящее время находится в лечебнице. Остальные участники группы извинились перед зрителями и пообещали выступить, как только здоровье фронтмена придёт в норму.

Культовая рок-группа Metallica отменила концерты в Австралии и Новой Зеландии, поскольку солист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в " Т в иттере".

A Note from Lars, Kirk, and Rob



We are truly sorry to inform our fans and friends that we must postpone our upcoming tour of Australia and New Zealand.



(1/6) — Metallica (@Metallica) 28 сентября 2019 г.

Гитаристы Кирк Хэмметт, Роберт Трухильо и ударник Ларс Ульрих извинились перед фанатами за срыв мероприятий и пообещали выступить, как только здоровье фронтмена придёт в норму.

— Как, вероятно, известно многим из вас, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Он был вынужден вновь начать курс лечения, — сообщается в аккаунте группы.

Концерты должны были состояться в Австралии и Новой Зеландии с 17 по 29 октября.