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Опубликовано 28 сентября 2019, 23:59

Группа Metallica отменила концерты из-за госпитализации солиста

Фото © Twitter/Metallica

Фото © Twitter/Metallica

Джеймс Хэтфилд в настоящее время находится в лечебнице. Остальные участники группы извинились перед зрителями и пообещали выступить, как только здоровье фронтмена придёт в норму.

Культовая рок-группа Metallica отменила концерты в Австралии и Новой Зеландии, поскольку солист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в "Твиттере".

Гитаристы Кирк Хэмметт, Роберт Трухильо и ударник Ларс Ульрих извинились перед фанатами за срыв мероприятий и пообещали выступить, как только здоровье фронтмена придёт в норму.

— Как, вероятно, известно многим из вас, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Он был вынужден вновь начать курс лечения, — сообщается в аккаунте группы.

Концерты должны были состояться в Австралии и Новой Зеландии с 17 по 29 октября.

Группа "Металлика" была создана в 1981 году музыкантами Джеймсом Хэтфилдом и Ларсом Ульрихом. За годы существования она обрела огромное число фанатов по всему миру, выпустила десятки альбомов, музыка группы считается классикой направления треш-метал.

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Дарья Хомякова
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