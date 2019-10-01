В Госдуме предложили запретить платные парковки рядом с больницами и школами

Как считают авторы инициативы, из-за важности таких социальных объектов парковочные места должны быть бесплатными.

Депутаты Государственной думы предложили полностью запретить платные парковки рядом со школами, больницами и другими социальными объектами. Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы — главы думского Комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторы законопроекта поясняют, что по закону российские регионы могут запретить платные парковки на прилегающей территории объектов спорта, образовательных и медицинских учреждений, организаций культуры, органов власти.

Депутаты отмечают, что платные парковки рядом с такими социальными объектами должны быть запрещены, учитывая важность доступа к ним всех граждан.

В рамках этой инициативы предлагается внести изменения в статью 13 Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".