Утром в Сети появилось множество сообщений о необычно большом количестве рыбы в местном водоёме.

Более 32 тысяч особей лосося уплыли с фермы частного предпринимателя через бреши в ограждении, сообщила Национальная служба рыболовства и аквакультуры Чили.

— Во вторник, 1 октября, 32 485 особей уплыли с предприятия в городе Кальбуке на юге Чили, — сказано в сообщении.

При этом утром в Сети появилось множество сообщений о необычно большом количестве лосося в местном водоёме.

Сотрудники службы выехали на ферму и установили дополнительные ограждения на месте бреши.