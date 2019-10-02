Более 32 тысяч особей лосося "сбежали" с чилийской фермы
Фото © Pixabay
Утром в Сети появилось множество сообщений о необычно большом количестве рыбы в местном водоёме.
Более 32 тысяч особей лосося уплыли с фермы частного предпринимателя через бреши в ограждении, сообщила Национальная служба рыболовства и аквакультуры Чили.
— Во вторник, 1 октября, 32 485 особей уплыли с предприятия в городе Кальбуке на юге Чили, — сказано в сообщении.
При этом утром в Сети появилось множество сообщений о необычно большом количестве лосося в местном водоёме.
Сотрудники службы выехали на ферму и установили дополнительные ограждения на месте бреши.
Такой массовый "побег" рыбы уже не первый в Чили. В прошлом году с другой фермы "сбежало" около 900 тысяч особей лосося, что принесло большой ущерб окружающей среде, поскольку он питается более мелкой рыбой и ракообразными.