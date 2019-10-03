В Госдуме предложили ввести льготы для "жертв перестройки"

По мнению авторов инициативы, так государство может помочь людям, пережившим "крупнейшую геополитическую и гуманитарную катастрофу" в СССР.

"Жертвы перестройки" — это не название документального проекта о советских временах или чего-то подобного, а новая льготная категория, создать которую предложили в Госдуме. Об этом сообщает RT.

Соответствующее обращение министру труда России Максиму Топилину направил зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. В нём депутат называет перестройку крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для жителей Советского Союза.

По его словам, больше всего от проведённой во второй половине 80-х годов реформы пострадали те, кому на тот момент было 25−45 лет, ведь на их долю выпали "серьёзные испытания".

— Эту категорию населения я предлагаю обозначить как "жертвы перестройки", которым тоже должны предоставляться различные льготы и субсидии, — говорится в тексте обращения.