Как перестать красить волосы и начать жить: 10 красавиц, которым седина к лицу

У меня много седых волос. Я хотела посмотреть, что будет, если я перестану пытаться их скрыть и попробую использовать органические продукты, чтобы их вылечить. Это было почти два года назад. Сейчас и волосы, и я в отличном состоянии
Минди Гейл
Нет лучше способа бросить вызов обществу, чем начать принимать себя такой, какая ты есть, в 30 лет. Знайте, серый — это просто цвет, а не определение возраста. Будь собой. Будь настоящим. Будь смелым
Шаннин Пирс
Кто-то брюнет, кто-то блондин, а кому-то повезло с седыми волосами. И это точно не то, что люди должны скрывать от других. Мне было всего 15, когда я начала седеть. Это не старость, это красота и естественность
Алисса Бриден
8 месяцев перехода были нелёгкими... И если кто-то не понял, то мне просто смешно от общественных установок, которые непонятно для кого и кем придуманы
Милдред
Я обычная турецкая девушка, которая всегда ходила с длинными чёрными волосами, но я устала их красить, так что однажды я просто сбрила их. Результат потрясающий
Айя Ресс
Фото © Instagram/grombre
Прошло уже больше года с тех пор, когда я последний раз красила волосы, и я счастлива, что решилась на это. Я люблю свои волосы
Порша, baskinthegray
Я начала седеть в 16 и поначалу пыталась скрыть это. Но вскоре пришло понимание, что я и так прекрасно выгляжу, а седина — это моя особенность, то, что выделяет меня из толпы.
lukavaya__
Чтобы стареть красиво, необязательно отказываться от себя. Истинная красота исходит от нашей внутренней свободы, и она сияет ярче, когда мы учимся принимать себя такими, какими мы созданы!
Беки Палуссо Кэмпбелл
Не притрагивалась к краске для волос больше четырёх лет! Натуральный цвет — это красиво. Смириться с этим было нелегко. Но теперь я уверена: с моими волосами я та ещё крутышка
Мэри МакДэниел
В свои 30 я наконец чувствую себя комфортно, приняв седину моих волос. Я хочу наслаждаться изменениями в моём теле и не скрывать, что старение может быть красивым во многих отношениях
Марит Морелл
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