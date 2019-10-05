Секретные материалы в СССР. Как работали спецгруппы по изучению НЛО

Оглавление Как появились "секретные материалы" Кто возглавлял Как это работало Аномалии Теории заговора

В начале октября 1977 года состоялось заседание научно-технического совета ВПК, на котором было принято решение о создании в СССР группы, которая будет заниматься исследованием аномальных явлений и феномена НЛО. Эта группа (позднее разделённая на две сети), сформированная уже в следующем году из весьма уважаемых и видных специалистов в разных научных сферах, просуществовала вплоть до распада СССР.

Как появились "секретные материалы"

В сентябре 1977 года тысячи жителей Карелии и Финляндии наблюдали в небе необычный объект, получивший название "Петрозаводский феномен". Это был один из первых подобных случаев в СССР, и он вызвал немалый резонанс. Уже через пару недель после этого инцидента по инициативе президента Академии наук Анатолия Александрова состоялось срочное заседание научно-технического совета ВПК. Этот совет объединял крупнейших специалистов страны, трудившихся в оборонной сфере или в смежных областях.

Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Хотя официально главным вдохновителем мероприятия считается Александров, существует предположение, что подлинным инициатором срочной встречи лучших умов страны был глава КГБ Юрий Андропов.

На заседании обсуждался тот факт, что в последнее время советская наука столкнулась с возрастающим числом сообщений об аномальных явлениях, поступавших в том числе и от военных. Игнорировать подобную ситуацию больше нельзя, поэтому необходимо создать специальную организацию, которая будет заниматься исследованием этих феноменов.

По итогам дискуссий НТС поддержал необходимость подобных исследований и постановил включить их в план исследовательской работы с привлечением специалистов Министерства обороны.

Кто возглавлял

В 1978 году были сформированы две специальные группы, которые занимались исследованиями параллельно друг другу и в случае каких-то экстраординарных случаев объединялись и работали сообща.

Одна группа была создана по военной линии и действовала на базе НИИ-22 в Мытищах. Этот закрытый институт подчинялся Министерству обороны и занимался разработками в области радиолокации. Начальником военной группы был назначен руководитель НИИ генерал-лейтенант Виктор Балашов, являвшийся одним из крупнейших специалистов в сфере радиолокационной техники. Эта группа получила название "Сетка МО" (т.е. Министерства обороны).

Владимир Мигулин. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Вторая группа была сформирована из учёных и исследователей на базе Института земного магнетизма и распространения радиоволн (ИЗМИРАН). К работе также привлекались специалисты из различных институтов Академии наук, Института космических исследований, Института физики Земли и т.д. Начальником этой группы стал член-корреспондент Академии наук, директор ИЗМИРАН Владимир Мигулин. Эта группа именовалась как "Сетка АН" (Академии наук).

Тот факт, что к работе в обеих организациях были привлечены заслуженные специалисты с именем, свидетельствует о том, что к данной теме в СССР отнеслись крайне серьёзно. Ведь НЛО могли оказаться новейшими разработками потенциальных противников из НАТО, а на дворе в разгаре была холодная война. Не исключалось и то, что НЛО и прочие аномальные явления могут иметь внеземное происхождение.

Как это работало

Каждая из групп работала в своей сфере. Специалисты в НИИ-22 расследовали только ту информацию, которую получали от военных и лётчиков. Все советские военные части, гарнизоны, авиабазы были проинформированы о том, кому докладывать обо всех необычных происшествиях.

Специалисты в ИЗМИРАН работали с информацией, поступающей от свидетелей (как правило, очевидцы писали письма в газеты и журналы, которые те передавали специалистам), с данными от метеорологов и других служб. Обе группы работали независимо друг от друга, за исключением специально оговорённых случаев.

Коллаж © LIFE. Фото © gettyimages

Так, если военные доносили о наблюдении каких-то аномальных явлений, неопознанных летательных аппаратов и эти наблюдения сопровождались неполадками в работе техники, обе группы немедленно выезжали на место для расследования и объединяли усилия.

Военная группа имела первоочередную задачу подтвердить или опровергнуть влияние аномалий на технику и людей. Научная группа прежде всего должна была объяснить то или иное явление с точки зрения современной науки.

Выезжавших в экспедиции на места сотрудников снабжали специальными мандатами, в которых местным партийным, научным и любым другим организациям приказывалось оказывать им всемерную помощь.

Программа исследований называлась "Комплексное изучение аномальных атмосферных и космических явлений".

Аномалии

За 13 лет деятельности обе "сетки" расследовали около 3 тысяч сообщений. И лишь 10% из них можно было назвать действительно аномальными. Но и они обычно имели научное объяснение, хотя в строгом смысле и являлись аномалиями — следствием редкого стечения факторов.

В большинстве случаев речь шла о запусках ракет или спутников, наблюдении метеозондов, редких сочетаниях природных явлений. Самые необычные случаи были описаны некоторыми участниками программы уже в постсоветское время. В частности, инцидент в октябре 1983 года в Хмельницком. Тогда значительная часть дислоцированной в районе дивизии РВСН наблюдала крайне необычные явления: яркие светящиеся объекты, зависавшие вдали над горизонтом. Одновременно начала барахлить аппаратура. На командный пункт пришёл сигнал о неисправности в системе запуска ракет.

На место экстренно прибыли специалисты из обеих групп. По результатам расследования им всё же удалось найти объяснение случившемуся. Оказалось, что на полигоне в 400 километрах от части проводились учения с использованием осветительных авиабомб, спускавшихся на парашютах. Такие учения были обычными на этом полигоне, но ранее их не замечали. В этот раз они стали видимы на столь большом расстоянии из-за редкого эффекта сверхрефракции. Что касается неполадок с системой запуска ракет, то их признали случайным совпадением.

Коллаж © LIFE. Фото © gettyimages

Но не все инциденты были столь безобидными и понятными. Аномальное явление, наблюдавшееся в Воронежской области, поставило исследователей в тупик и стало одним из немногих, так и не расследованных специалистами. Речь идет о т.н. Борисоглебском авиационном узле — территории, где близко друг к другу был расположен ряд военных аэродромов.

В период с 1984 по 1987 год на этой территории несколько десятков раз наблюдались неопознанные объекты. Их фиксировали как пилоты самолётов, наблюдавшие их из кабин, так и диспетчеры наземных радиолокационных станций, засекавшие неизвестные объекты на радарах. В некоторых случаях появление объекта приводило к авариям.

Однако специалисты "сеток" так и не смогли однозначно объяснить это явление и идентифицировать его.

Теории заговора

Вокруг засекреченной структуры, занимавшейся исследованиями НЛО и аномалий, просто не могли не появиться теории заговора. Первопроходцем в этом деле стал астроном Феликс Зигель — доцент Московского авиационного института и первый популяризатор НЛО в СССР.

Поскольку МАИ привлекался к работе "Сетки АН", Зигель знал людей, задействованных в работе, и даже несколько раз участвовал в заседаниях. Он не скрывал своего скептического отношения к некоторым специалистам, для которых "всё, что не подходит под категорию атмосферных явлений, является злостными выдумками любителей сенсаций". Зигель пришёл к выводу, что руководство "сетки" не заинтересовано в изучении феномена НЛО.

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В постсоветское время некоторые российские уфологи предполагали, что "сетки" существовали для того, чтобы скрывать информацию об НЛО и не допускать неподконтрольных уфологов к исследованиям. В частности, они ссылались на воспоминания участников "сеток", которые категорически отрицали, что за 13 лет работы им хоть раз приходило сообщение о приземлении неопознанного объекта или наблюдениях пришельцев. Однако это было не совсем так. По версии уфологов, как минимум один подобный случай был скрыт. Речь идёт об экспедиции в казахский Державинск в мае 1980 года. Там, по словам местных жителей, наблюдали приземление светящегося шара, выжженные следы на сопке и "очень высоких человекоподобных фигур". Известно, что в экспедицию туда выезжало несколько сотрудников Института высоких температур, который входил в программу исследований.

Местных жителей успокоили, объявив им, что это проделки местных хулиганов, решивших позабавиться. Однако сторонники версии о контакте считают, что он был, но исследователи, собрав все доказательства, целенаправленно скрыли его.