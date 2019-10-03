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Опубликовано 3 октября 2019, 21:01

Появилось эмоциональное видео срыва выступления Толстого в ПАСЕ

На кадрах слышно, что неизвестный начал кричать из зала, как только слово перешло к представителю РФ.

Срыв выступления главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого опубликовали на ютуб-канале "Дума ТВ".

На кадрах слышно, что неизвестный начал кричать из зала, как только представитель РФ взял слово. Обратившись к спикеру ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, Толстой тактично указал на мешающие возгласы, после чего нарушителя призвали покинуть трибуну в ультимативном порядке.

Вы должны покинуть зал, — безапелляционно заявила Паскье.

Напомним, инцидент произошёл во время дебатов на тему незаконных акций протеста, которые проходили в Москве минувшим летом. Неизвестного, прервавшего выступление Толстого, нейтрализовали силами службы безопасности.

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София Алабина
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