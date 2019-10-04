В Совфеде рассказали, кто стоял за попыткой срыва выступления Толстого в ПАСЕ
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По мнению сенатора Александра Башкина, сами дебаты стали "элементарной спекуляцией", целью которой было показать, что Россия якобы напрасно вернулась в ПАСЕ.
Украина и Грузия названы главными заинтересованными сторонами в произошедшей попытке срыва выступления главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого. Об этом РИА "Новости" рассказал сенатор, член делегации Александр Башкин.
— Нет никаких сомнений в том, что это было организовано при участии делегации Украины и Грузии в ПАСЕ, не заинтересованных в работе России в ассамблее, в беспристрастной дискуссии, — отметил Башкин.
Российский сенатор подчеркнул, что и без попыток сорвать выступление сам характер беседы в ПАСЕ о несанкционированных протестных акциях в Москве минувшим летом был "элементарной спекуляцией", где прочие спикеры специально мешали понятия между мирным протестом граждан и незаконными акциями, переходящими в массовые беспорядки.
— Хулиганская выходка с попыткой прервать выступление руководителя делегации Петра Толстого — хорошая иллюстрация моим словам. В ПАСЕ выступают делегаты с разными мнениями, многие — с критикой России. Это их мнение, и они в соответствии с регламентом вправе его высказывать. И с балкона тоже звучала критика в наш адрес. Так почему одни выступают и их никто не вправе прервать, а другое выступление председательствующая прервала, а пристав их выгнал из зала? И почему никто из вас не возмутился тем, что у нас на глазах была пресечена протестная акция? Ответ прост: потому что она незаконная. Потому что она нарушает общепринятые правила и потому, что она мешает работать остальным. Ситуация аналогична московским протестам, — заявил Башкин.
Напомним, инцидент произошёл во время дебатов на тему незаконных акций протеста, которые проходили в Москве минувшим летом. Неизвестного, прервавшего выступление Толстого, нейтрализовали силами службы безопасности. Лайф публиковал видео момента срыва выступления российского представителя в ПАСЕ.