В Совфеде рассказали, кто стоял за попыткой срыва выступления Толстого в ПАСЕ

— Хулиганская выходка с попыткой прервать выступление руководителя делегации Петра Толстого — хорошая иллюстрация моим словам. В ПАСЕ выступают делегаты с разными мнениями, многие — с критикой России. Это их мнение, и они в соответствии с регламентом вправе его высказывать. И с балкона тоже звучала критика в наш адрес. Так почему одни выступают и их никто не вправе прервать, а другое выступление председательствующая прервала, а пристав их выгнал из зала? И почему никто из вас не возмутился тем, что у нас на глазах была пресечена протестная акция? Ответ прост: потому что она незаконная. Потому что она нарушает общепринятые правила и потому, что она мешает работать остальным. Ситуация аналогична московским протестам, — заявил Башкин.