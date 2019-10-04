Депутат Госдумы усомнился, что 161 тысяча рублей сделает россиян счастливыми

Именно такую ежемесячную сумму назвали респонденты в ходе опроса сервиса Superjob.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал результаты исследования Superjob, согласно которому среднестатистический гражданин России был бы счастлив, если бы его ежемесячный доход равнялся 161 тысяче рублей.

По мнению парламентария, этим цифрам доверять нельзя, поскольку непонятно, где и как проводился опрос: в российской глубинке или на Рублёвке.

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— Я скептически отношусь к подобным опросам, — приводит слова Нилова "Говорит Москва". — Есть хорошая пословица "Кому-то щи без мяса, кому-то бриллианты мелкие".

Депутат не исключает, что публикация этих, по его словам, сомнительных данных вызвана исключительно желанием привлечь внимание публики к сервису Superjob. Вместе с тем его смущают сами цифры, прозвучавшие в опросе.

— Я вот не понимаю, кто из респондентов будет называть сумму в 117 тысяч. Почему не 120, почему не 125, почему не 110 тысяч? Сразу такая цифра режет слух, — добавил парламентарий.

Отметим, что сам сервис заявляет, что опрос проводился в период с 16 по 26 августа 2019 года среди двух с половиной тысяч жителей России старше 18 лет. Согласно данным исследования, самые высокие ожидания от зарплаты у москвичей, а меньше всего денег просят жители Оренбурга.