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Регион
Опубликовано 4 октября 2019, 17:13

Российская велосипедистка погибла, сорвавшись со скалы в Словении

Фото © Flickr/mornarsamotarsky

Фото © Flickr/mornarsamotarsky

В горах на северо-западе Словении погибла российская туристка. Об этом сообщает издание Delo со ссылкой на пресс-службу управления полиции.

Трагедия произошла возле перевала Мангартско-Седло на территории общины Бовец. Девушка каталась на велосипеде по высокогорной дороге вместе с четырьмя другими туристами. Россиянка замыкала колонну, после резкого поворота она не справилась с управлением и сорвалась вниз со скалы.

От полученных травм девушка скончалась на месте. Личность погибшей не раскрывается.

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Никита Никонов
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