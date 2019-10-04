В России назвали "Учителя года — 2019"

Высшую награду конкурса, "Большого хрустального пеликана", получила молодая преподавательница из Волгограда Лариса Арачашвили.

Абсолютным победителем конкурса "Учитель года — 2019" стала 28-летняя преподавательница из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Учительница преподаёт русский язык и литературу в школе № 55 "Долина знаний". Она стала обладателем главного приза — "Большого хрустального пеликана".

Праздничную церемонию открыла министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. Она зачитала приветственные телеграммы президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

За престижное звание боролись педагоги из всех 85 регионов России. Награды в номинациях "Учитель-дефектолог России" и "Педагог-психолог России" получили Екатерина Балдина из Москвы и Михаил Алагуев из Улан-Удэ.

Пять номинантов взяли специальный приз "За творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских больницах". Председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова отметила специальной наградой "За социальное лидерство" преподавателя истории и обществознания из Омской области Александра Мамаева.