Эксперты рассказали о разнице подходов к профессии разных поколений учителей

Если молодые учителя несут в профессию технологии и новые подходы, то старшее поколение является хранителем традиций профессии.

Накануне Дня учителя, который традиционно отмечается 5 октября, учителя рассказали РИА "Новости" о необходимости сотрудничества в профессии старшего и молодого поколений и разнице поколений в подходе к работе.

Заслуженный учитель России, академик РАО, директор Центра образования № 109 Евгений Ямбург рассказал, что новое поколение педагогов по ментальности ближе к самим ученикам. И молодые преподаватели, и учащиеся отлично разбираются в гаджетах и привыкли к информации в цифровом формате.

Если молодые учителя несут в профессию технологии и новые подходы, то старшее поколение является хранителем традиций профессии. Причём тех традиций и подходов, без которых педагогика не может существовать. При этом, уточнил Ямбург, поколения должны сотрудничать друг с другом и знать меру в своих подходах.

Он также отметил, что в последнее время в России наблюдается приток студентов в педагогические вузы, причём студентов, получивших высокие баллы на экзаменах.

— Я могу вам сказать абсолютно точно, что это теперь профессия, которая востребована, об этом говорит конкурс в педагогические вузы, который в настоящий момент как у ведущих вузов нашей столицы, — цитирует агентство директора московской школы № 1409, экс-депутата Мосгордумы Ирину Ильичёву.

Она также отметила, что к настоящему времени в обществе сложился новый образ учителя — человека, который умеет работать с новыми технологиями и в современных зданиях. При этом создано множество условий для педагогов, которые подходят к работе творчески, — у них есть шанс получить различные гранты и поехать на стажировку за границу.

— Я считаю, что, конечно же, все должны друг у друга учиться. Кто останавливается и вдруг прекращает учиться, не важно, в каком возрасте, даже в очень молодом, — прекращается развитие человека. И вот как раз это взаимодействие старшего поколения и нашего молодого поколения — оно и даст то, что нужно образованию, — подвела итог Ильичёва.