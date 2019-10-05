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Регион
Опубликовано 5 октября 2019, 09:13

Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя

Видео © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Администрации Президента.

Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска. И сами постоянно развиваетесь, идёте вперёд. Важно, что в вашей среде целое созвездие молодых, ярких преподавателей и директоров школ, — отметил Путин.

Президент добавил, что именно от учителей зависит будущее российской школы, подчеркнув, что в России всегда уважали мастерство и мудрость педагогов.

Вы многое делаете для этого и, уверен, ещё очень многое сделаете в будущем, — сказал Путин.

День учителя отмечается в России 5 октября. В эту же дату празднуется Всемирный день учителя. В новейшей российской истории праздник впервые отметили в 1994 году.

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Никита Никонов
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