Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Администрации Президента.
— Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска. И сами постоянно развиваетесь, идёте вперёд. Важно, что в вашей среде целое созвездие молодых, ярких преподавателей и директоров школ, — отметил Путин.
Президент добавил, что именно от учителей зависит будущее российской школы, подчеркнув, что в России всегда уважали мастерство и мудрость педагогов.
— Вы многое делаете для этого и, уверен, ещё очень многое сделаете в будущем, — сказал Путин.
День учителя отмечается в России 5 октября. В эту же дату празднуется Всемирный день учителя. В новейшей российской истории праздник впервые отметили в 1994 году.