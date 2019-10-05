Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя

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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Администрации Президента.

— Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска. И сами постоянно развиваетесь, идёте вперёд. Важно, что в вашей среде целое созвездие молодых, ярких преподавателей и директоров школ, — отметил Путин.

Президент добавил, что именно от учителей зависит будущее российской школы, подчеркнув, что в России всегда уважали мастерство и мудрость педагогов.

— Вы многое делаете для этого и, уверен, ещё очень многое сделаете в будущем, — сказал Путин.