Кодзима признался россиянам в любви

Знаменитый разработчик видеоигр признался, что его удивляет такое внимание к своей личности в нашей стране.

Японский разработчик видеоигр Хидэо Кодзима признался в любви гостям фестиваля поп-культуры Comic Con Russia. Свои чувства он выразил в "Инстаграме".

— Я люблю вас, — написал гость фестиваля.

К своему посту он прикрепил фотографии, сделанные на мероприятии.

Общаясь с журналистами, он признался, что его удивляет такое внимание к своей личности в России.

— В Японии была недавно по телевидению передача, где показывали, что у русских спрашивали, кого из японцев они знают. И в этом списке оказалось, что я занимаю то ли шестое, то ли седьмое место. И я был очень удивлён, — цитирует Кодзиму ТАСС.

Он также признался, что необычная активность подписчиков из России в его аккаунте в "Инстаграме" изумляет. Разработчик видеоигр добавил, что не понимает, что ему пытаются сказать.

Ранее Лайф сообщал, что русские геймеры атаковали профиль легендарного Кодзимы, когда он появился в "Инстаграме".