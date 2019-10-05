Звёздные учителя. Кто учил Ивлееву, Собчак, Нурмагомедова и других знаменитостей

Где сидели за партами светская львица Ксения Собчак, непобеждённый боец UFC Хабиб Нурмагомедов, вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев, блогер Анастасия Ивлеева, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и чемпионка мира Евгения Медведева. Кому наши звёзды обязаны всем и о ком почти ничего не знает страна. Им доверяли самое сокровенное. И кое-что из этого они рассказали Лайфу. Нашим учителям посвящается...