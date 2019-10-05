Задачка "с подвохом" для первоклассника поставила россиян в тупик
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В условии требовалось нарисовать круг, а слева от него — квадрат. Однако, после того как ученик сделал как написано, преподаватель не засчитал ответ.
На развлекательном ресурсе Pikabu пользователь с ником nstonic рассказал о задаче для первоклассника с нестандартным решением, которую ребёнок его коллеги, по мнению учителя, понял неправильно.
В условии требовалось нарисовать круг, а слева от него квадрат. Однако, после того как ученик сделал как написано, преподаватель не засчитал ответ. Казалось бы, где подвох, спрашивает автор поста и предлагает взять паузу и подумать.
— Вот вы представьте себя на месте кружочка. Вы лежите на листке, и слева от вас лежит квадрат, — цитирует удивлённый пользователь объяснения учительницы. В таком случае, квадрат необходимо изобразить справа.
— Если вы видите знак "Поворот направо запрещён", нужно ли себя представлять на месте этого знака? И значит на самом деле, что запрещён поворот налево? — приводит топикстартер ироничные слова одной из мам родительского чата.