Задачка "с подвохом" для первоклассника поставила россиян в тупик

В условии требовалось нарисовать круг, а слева от него — квадрат. Однако, после того как ученик сделал как написано, преподаватель не засчитал ответ.

На развлекательном ресурсе Pikabu пользователь с ником nstonic рассказал о задаче для первоклассника с нестандартным решением, которую ребёнок его коллеги, по мнению учителя, понял неправильно.

В условии требовалось нарисовать круг, а слева от него квадрат. Однако, после того как ученик сделал как написано, преподаватель не засчитал ответ. Казалось бы, где подвох, спрашивает автор поста и предлагает взять паузу и подумать.

Фото © Pikabu

— Вот вы представьте себя на месте кружочка. Вы лежите на листке, и слева от вас лежит квадрат, — цитирует удивлённый пользователь объяснения учительницы. В таком случае, квадрат необходимо изобразить справа.

Фото © Pikabu