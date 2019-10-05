Новым "Холостяком" станет человек не из шоу-бизнеса
Фото © Super.ru / ТНТ
Ранее ходили слухи, что героем проекта станет 40-летний рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф.
Новым "Холостяком", который попытает счастья в шоу на ТНТ, станет человек немедийной профессии — звёздный стоматолог Антон Криворотов. Об этом стало известно Super.ru.
Антон Криворотов — известный стоматолог, получивший образование в России и США. У него есть собственная практика в Москве, он регулярно проводит международные семинары и тренинги для врачей со всего мира, а среди его пациентов немало знаменитостей. Также Антон серьёзно увлекается музыкой: вместе с калифорнийскими музыкантами он пишет песни, которые сам по стилю характеризует как hip age poetry.
— Я готов и к семье, и к детям, но первична, конечно, любовь. Эталоном для меня являются партнёрские отношения, основанные на доверии, взаимном уважении. Это действительно очень важно, — говорит новый герой проекта.
Ранее продюсеры шоу "Холостяк" рассказывали, что изначально героем нового сезона хотели сделать 40-летнего рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, однако в итоге остановили выбор на другом герое.