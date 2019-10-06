МИД РФ выразил протест в связи с допросом депутата Юмашевой в ФБР

Российские дипломаты считают, что цель враждебной акции — очередной удар по отношениям двух стран.

МИД РФ выразил решительный протест в связи с задержанием и допросом в США депутата Государственной думы Инги Юмашевой. В ведомстве озвучили две версии случившегося — либо Вашингтон вопреки своим заверениям не стремится к нормализации диалога с Москвой, либо Белый дом не способен контролировать действия собственных спецслужб.

— Заявляем решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата ГД Инги Юмашевой, которая накануне была задержана в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и подвергнута допросу, — говорится в сообщении и подчёркивается, что это задержание — очередная враждебная акция против России и её представителей.

МИД считает, что действия в отношении Юмашевой были "нацелены на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений". В ведомстве заявили о глубоком возмущении Москвы в связи с произошедшим.

— Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряжённости в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна, — заключили в МИД РФ.