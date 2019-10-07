Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября 2019, 12:39

Нобелевка по медицине присуждена за изучение механизмов кислородного голодания

Фото © Pixabay&nbsp;

Фото © Pixabay 

А в прошлом году награда досталась физиологам за открытие нового вида терапии рака.

Нобелевская премия по медицине — 2019 присуждена группе учёных в составе Уильяма Келина, Петера Ратклиффа и Грегга Семенце за исследование клеточных реакций на присутствие и недостаток кислорода. Об этом объявил сегодня Нобелевский комитет.

Церемония награждения лауреатов традиционно пройдёт 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумма премии составляет 9 миллионов шведских крон, что по сегодняшнему курсу эквивалентно чуть менее 950 тыс. долларов.

Напомним, в прошлом году Нобелевская премия по медицине и физиологии была присуждена Джеймсу Эллисону из США и японцу Тасуку Хондзё за исследования в области терапии рака путём активации иммунного ответа.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Нобелевская премия
  • Здоровье
  • Наука и технологии
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar