Нобелевка по медицине присуждена за изучение механизмов кислородного голодания
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А в прошлом году награда досталась физиологам за открытие нового вида терапии рака.
Нобелевская премия по медицине — 2019 присуждена группе учёных в составе Уильяма Келина, Петера Ратклиффа и Грегга Семенце за исследование клеточных реакций на присутствие и недостаток кислорода. Об этом объявил сегодня Нобелевский комитет.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 7 октября 2019 г.
The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL
Церемония награждения лауреатов традиционно пройдёт 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумма премии составляет 9 миллионов шведских крон, что по сегодняшнему курсу эквивалентно чуть менее 950 тыс. долларов.
Напомним, в прошлом году Нобелевская премия по медицине и физиологии была присуждена Джеймсу Эллисону из США и японцу Тасуку Хондзё за исследования в области терапии рака путём активации иммунного ответа.