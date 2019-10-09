Доказательство Библии. На Мальте нашли якорь с корабля апостола Павла

Найденный у берегов Мальты якорь остался после кораблекрушения, в которое попал святой Павел, уверены специалисты Института исследования Библии BASE. К этому выводу они пришли после многолетнего изучения артефакта.

Сообщается, что это один из четырёх якорей, обнаруженных местными дайверами в 1960-х годах в заливе Сент-Томас на южном побережье острова. Тогда никто не подозревал, что находки могут оказаться сенсацией и иметь невероятную ценность для истории. Два якоря просто переплавили в детали весовых ремней для подводного плавания, ещё один — исчез неизвестно куда, и лишь четвёртый из них в конце концов оказался в руках учёных.

Исследователи заявили, что он был сделан в I веке нашей эры и выполнен в римском стиле, и это лишь малая часть целого списка аргументов в пользу версии о том, что это якорь, описанный в Библии.

Эксперты максимально подробно изучили священные тексты, особенно главу 27 "Деяний апостолов", поскольку именно там говорится о том, что произошло с апостолом Павлом на Мальте.

Напомним, согласно повествованию, его везли на корабле в Рим, чтобы судить по обвинению в мятеже. У мальтийского побережья корабль разбился, но никто не погиб, всем удалось доплыть до берега. Святой Павел провёл на острове три месяца, и за это время все местные жители приняли христианство.

До сих пор считалось, что знаменательный шторм произошёл в заливе, который с тех пор называют заливом Святого Павла. Однако недавние исследования BASE ставят это под сомнение. В институте считают, что более вероятным кандидатом на роль эпицентра событий стоит считать залив Сент-Томас, поскольку его расположение более точно совпадает с тем, что описано в "Деяниях".