Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике за 2019 год
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Награду присудили учёным за открытие экзопланеты, а также за теоретические открытия в физической космологии.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019
The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv
Обладателями Нобелевской премии по физике за 2019 год стали учёные Джеймс Пиблз, а также Дидье Келозу и Мишель Майоруз.
Первый удостоился этого за открытие в физической космологии. Он получит 50% премии. Второй и третий — за совместную работу по открытию экзопланеты у звезды, подобной Солнцу. Они разделят вторую половину премии. Сумма каждой премии в нынешнем году составляет 9 миллионов шведских крон, что более 900 тысяч долларов.
Отметим, согласно традиции, само официальное вручение премии учёным состоится 10 декабря — в день смерти шведского изобретателя Альфреда Нобеля, основателя награды.