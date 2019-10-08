Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике за 2019 год

Обладателями Нобелевской премии по физике за 2019 год стали учёные Джеймс Пиблз, а также Дидье Келозу и Мишель Майоруз.

Первый удостоился этого за открытие в физической космологии. Он получит 50% премии. Второй и третий — за совместную работу по открытию экзопланеты у звезды, подобной Солнцу. Они разделят вторую половину премии. Сумма каждой премии в нынешнем году составляет 9 миллионов шведских крон, что более 900 тысяч долларов.