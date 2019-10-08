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Опубликовано 8 октября 2019, 13:06

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике за 2019 год

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Награду присудили учёным за открытие экзопланеты, а также за теоретические открытия в физической космологии.

Обладателями Нобелевской премии по физике за 2019 год стали учёные Джеймс Пиблз, а также Дидье Келозу и Мишель Майоруз.

Первый удостоился этого за открытие в физической космологии. Он получит 50% премии. Второй и третий — за совместную работу по открытию экзопланеты у звезды, подобной Солнцу. Они разделят вторую половину премии. Сумма каждой премии в нынешнем году составляет 9 миллионов шведских крон, что более 900 тысяч долларов.

Отметим, согласно традиции, само официальное вручение премии учёным состоится 10 декабря — в день смерти шведского изобретателя Альфреда Нобеля, основателя награды.

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Михаил Аксёнов
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