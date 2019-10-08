Sony раскрыла дату выхода PlayStation 5
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В официальном японском блоге PlayStation появилась информация о релизе и особенностях самой ожидаемой игровой консоли в мире.
Джим Райан, исполнительный директор Sony Interactive Entertainment, написал на сайте, что новая приставка поспеет на рынок к рождественским праздникам следующего года. СМИ склоняются, что релиз состоится в начале октября 2020 года.
Также стало известно, что новинка точно будет называться PlayStation 5. До сегодняшнего дня на этот счёт были большие сомнения. Кроме того, выяснилось, что приставка заручится поддержкой новейшей технологии обработки графики — рейтрейсингом. Геймпады получат "курки" с виброотдачей. Это позволит клавишам оказывать сопротивление нажатию. Аккумулятор приставок также расширится. Micro USB заменится более современным аналогом — USB-C. Ещё Sony повторно акцентировала внимание на жёстком диске нового поколения, который будет работать в разы быстрее современных накопителей.
Напомним, что летом этого года тираж PlayStation 4 перешагнул отметку 100 миллионов копий. Японская приставка является самой продаваемой игровой системой текущего поколения.