Sony раскрыла дату выхода PlayStation 5

Джим Райан, исполнительный директор Sony Interactive Entertainment, написал на сайте, что новая приставка поспеет на рынок к рождественским праздникам следующего года. СМИ склоняются, что релиз состоится в начале октября 2020 года.

Также стало известно, что новинка точно будет называться PlayStation 5. До сегодняшнего дня на этот счёт были большие сомнения. Кроме того, выяснилось, что приставка заручится поддержкой новейшей технологии обработки графики — рейтрейсингом. Геймпады получат "курки" с виброотдачей. Это позволит клавишам оказывать сопротивление нажатию. Аккумулятор приставок также расширится. Micro USB заменится более современным аналогом — USB-C. Ещё Sony повторно акцентировала внимание на жёстком диске нового поколения, который будет работать в разы быстрее современных накопителей.