Экс-модель Playboy метит в президенты, и вот 10 фото, которые соберут все голоса

Аве Карабатич всего 31, и за спиной у неё слава звезды Playboy, съёмки в откровенном кино, участие в реалити-шоу и даже запись музыки

Но теперь девушка в соцсетях заявила, что собирается баллотироваться в президенты Хорватии на выборах 2020 года, пишет Ladbible

При этом у Авы уже готова программа, включающая легализацию марихуаны и проституции. Она хочет обезопасить секс-индустрию и собирать с неё налоги

Но кандидатка не так проста, как могло показаться. Она успела получить отличное образование. Хотя и понимает, что её ждёт

Знаю, я получу много комментариев от троллей, игнорирующих, что я ещё и профессор итальянского языка, написала автобиографию, роман и стала художником

Вчера она исполняла танец живота, а сейчас выдвигается в президенты Туниса: фото