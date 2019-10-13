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Опубликовано 13 октября 2019, 14:00

Экс-модель Playboy метит в президенты, и вот 10 фото, которые соберут все голоса

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Аве Карабатич всего 31, и за спиной у неё слава звезды Playboy, съёмки в откровенном кино, участие в реалити-шоу и даже запись музыки
Но теперь девушка в соцсетях заявила, что собирается баллотироваться в президенты Хорватии на выборах 2020 года, пишет Ladbible
При этом у Авы уже готова программа, включающая легализацию марихуаны и проституции. Она хочет обезопасить секс-индустрию и собирать с неё налоги
Но кандидатка не так проста, как могло показаться. Она успела получить отличное образование. Хотя и понимает, что её ждёт
Знаю, я получу много комментариев от троллей, игнорирующих, что я ещё и профессор итальянского языка, написала автобиографию, роман и стала художником
Вчера она исполняла танец живота, а сейчас выдвигается в президенты Туниса: фото

Хорватию ждёт поистине удивительная предвыборная гонка, если в неё вступает столь необычный и многогранный кандидат.

Фото © Instagram/ava_karabatic_official

Фото © Instagram/ava_karabatic_official

Аве Карабатич всего 31, и за спиной у неё слава звезды Playboy, съёмки в откровенном кино, участие в реалити-шоу и даже запись музыки

Фото © Instagram/ava_karabatic_official

Фото © Instagram/ava_karabatic_official

Но теперь девушка в соцсетях заявила, что собирается баллотироваться в президенты Хорватии на выборах 2020 года, пишет Ladbible

Фото © Instagram/ava_karabatic_official

Фото © Instagram/ava_karabatic_official

Политика — моя вторая любовь. Я больше не могу смотреть на все те плохие вещи, что происходят с моей страной. <...> Молодёжь уезжает, рождаемость падает

Ава Карабатич

Фото © Instagram/ava_karabatic_official

Фото © Instagram/ava_karabatic_official

При этом у Авы уже готова программа, включающая легализацию марихуаны и проституции. Она хочет обезопасить секс-индустрию и собирать с неё налоги

Фото © Instagram/ava_karabatic_official

Фото © Instagram/ava_karabatic_official

Но кандидатка не так проста, как могло показаться. Она успела получить отличное образование. Хотя и понимает, что её ждёт

Фото © Instagram/ava_karabatic_official

Фото © Instagram/ava_karabatic_official

Знаю, я получу много комментариев от троллей, игнорирующих, что я ещё и профессор итальянского языка, написала автобиографию, роман и стала художником

Вчера она исполняла танец живота, а сейчас выдвигается в президенты Туниса: фото

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Алина Гостева
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