Экс-модель Playboy метит в президенты, и вот 10 фото, которые соберут все голоса
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Аве Карабатич всего 31, и за спиной у неё слава звезды Playboy, съёмки в откровенном кино, участие в реалити-шоу и даже запись музыки
Но теперь девушка в соцсетях заявила, что собирается баллотироваться в президенты Хорватии на выборах 2020 года, пишет Ladbible
При этом у Авы уже готова программа, включающая легализацию марихуаны и проституции. Она хочет обезопасить секс-индустрию и собирать с неё налоги
Но кандидатка не так проста, как могло показаться. Она успела получить отличное образование. Хотя и понимает, что её ждёт
Знаю, я получу много комментариев от троллей, игнорирующих, что я ещё и профессор итальянского языка, написала автобиографию, роман и стала художником
Вчера она исполняла танец живота, а сейчас выдвигается в президенты Туниса: фото
Хорватию ждёт поистине удивительная предвыборная гонка, если в неё вступает столь необычный и многогранный кандидат.
Аве Карабатич всего 31, и за спиной у неё слава звезды Playboy, съёмки в откровенном кино, участие в реалити-шоу и даже запись музыки
Но теперь девушка в соцсетях заявила, что собирается баллотироваться в президенты Хорватии на выборах 2020 года, пишет Ladbible
Политика — моя вторая любовь. Я больше не могу смотреть на все те плохие вещи, что происходят с моей страной. <...> Молодёжь уезжает, рождаемость падает