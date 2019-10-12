Ловушка или женщина-киллер? Кто виновен в таинственной смерти Че Гевары

Оглавление Неистовый Че Загадочное письмо Боливийская ловушка Роковая женщина-суперагент Смерть Че

9 октября 1967 года по приказу боливийского президента был расстрелян Че Гевара, плененный рейнджерами после скоротечного боя. Гибель Че превратила его в мученика революции и кумира всех мировых радикалов. Однако до сих пор трудно понять, что именно погубило знаменитого команданте: слепая вера в революцию, из-за которой экспедиция в Боливию была плохо подготовлена, или чей-то коварный расчёт, по которому Че оказался в ловушке без шансов на спасение.

Неистовый Че

После победы Кубинской революции Че Гевара стал вторым человеком в стране после Фиделя Кастро. Он одновременно занимал посты министра финансов, директора Национального банка, министра промышленности и руководил военным обучением кубинцев.

Однако очень быстро всем, в том числе и самому Че, стало понятно, что быть революционером у него получается гораздо лучше, чем государственным деятелем. В отличие от прагматичного Кастро, Гевара был слишком радикален и идеалистичен.

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Зато он проявил себя в качестве пламенного оратора и постепенно стал затмевать Кастро. Гевара говорил в публичных речах обо всём. И в его словах стала всё чаще появляться критика Советского Союза, который, по его мнению, был недостаточно революционен.

Гевара сильно напугал московских руководителей после Карибского кризиса (тогда размещение советских ракет на Кубе едва не привело к атомной войне), публично обвинив их в мягкотелости и заявив, что, если бы советские ракеты находились под его контролем, он бы непременно нанёс атомный удар по США. Кроме того, он начал наносить уколы и Кастро. Его знаменитая фраза "После революции работу делают не революционеры. Её делают технократы и бюрократы. А они — контрреволюционеры" явно предназначалась Фиделю, который, по его мнению, утратил революционный романтизм, едва только получил рычаги власти.

Неуправляемостью и нежеланием перейти в прагматичное русло он был неудобен как СССР, так и кубинскому лидеру. Про американские спецслужбы не стоит и говорить. После того как он пообещал капиталистам устроить "много новых Вьетнамов", фигура Гевары стала вызывать у западных спецслужб серьёзное беспокойство.

Загадочное письмо

С апреля по ноябрь 1965 года Гевара находился в Конго, где вместе с небольшим отрядом кубинцев пытался помочь местным повстанцам. Местонахождение Гевары было тайной для всех. После того как провал миссии стал очевиден, команданте логично было бы вернуться на Кубу, но вместо этого он несколько месяцев тайно скрывался в Посольстве Кубы в Танзании, а затем жил в Чехословакии под чужим именем и с изменённой внешностью.

Путь к возвращению на Кубу ему отрезал сам Кастро, который в октябре 1965 года публично огласил так называемое прощальное письмо Че. В нём было объявлено, что Че Гевара покидает все кубинские посты и отказывается от почётного кубинского гражданства, чтобы посвятить себя революции.

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Это письмо является одной из главных загадок в отношениях между Кастро и Геварой. Оно было адресовано лично Фиделю и могло быть опубликовано только в случае смерти Че. Однако Фидель опубликовал его буквально накануне отъезда Гевары из Конго, когда тот был жив, и тем самым значительно усложнил ему возможность для маневра.

Существует версия, что Кастро подверг письмо цензуре и опубликовал только выгодные для себя выдержки из текста. Тогда как полный текст письма содержал в себе критику кубинского лидера и объяснение причин, по которым Че покинул Кубу. Однако прямых подтверждений этой версии нет, только косвенные. В частности, категорическое нежелание Гевары возвращаться на Кубу после провала в Африке выглядит просто необъяснимым.

Боливийская ловушка

Пока Гевара находился в Европе, возник перспективный вариант с Боливией. Эта местность идеально подходила для партизанской войны, и Гевара загорелся этой идеей. Кастро взялся помочь с её осуществлением, заручившись поддержкой местных коммунистов.

В действительности боливийский вариант с самого начала был ловушкой без шансов на успех. Гевару предупреждали об этом ещё в Европе. Бывший аргентинский лидер Перон, с которым Че тайно встретился, пытался отговорить его от самоубийственной миссии, но он не прислушался ни к каким аргументам.

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Че ехал в страну в надежде получить рекрутов для партизанской войны в рядах коммунистов. Но лидер Компартии Марио Монхе категорически отказался помогать повстанцам. Позднее он до конца жизни утверждал, что Фидель (именно он вел переговоры до прибытия Гевары) просил только помочь Че добраться до Аргентины, выделив три-четыре надёжных человека, а о поддержке партизанской войны и речи не шло. Более того, Монхе неоднократно уверял кубинцев, что любое восстание будет обречено на провал в тех условиях, что сложились в стране в то время. Что касается Кастро, то он, наоборот, возлагал ответственность за провал кампании на Монхе, который якобы обещал ему поддержать повстанцев, а позднее предал их, оставив без помощи.

В итоге Гевара, начавший боевые действия в начале 1967 года, не получил никакой поддержки от коммунистов. Крестьяне тоже категорически отказывались вступать в его отряд. Ещё до его прибытия в стране была проведена выгодная для них аграрная реформа, и никто не желал поддерживать повстанцев. Отряд остался без снабжения.

Затем у группы возникли проблемы со связью. У повстанцев было несколько радиоприёмников для связи, но все они оказались нерабочими, и революционеры очутилась в полной изоляции. Местные жители не только относились к ним крайне враждебно, но и при первой возможности доносили полиции и военным об их местонахождении. Важный момент — карты, которыми располагали повстанцы, оказались неверными и имели значительные расхождения с местностью.

Получается, что, с одной стороны, экспедиция была организована из рук вон плохо, это была откровенная подстава. Но с другой стороны, Кастро и Че могли просто ошибиться и неадекватно оценивать ситуацию после успеха на Кубе, а все неудачи были просто стечением обстоятельств.

Роковая женщина-суперагент

Тамара Бунке, женщина-загадка, сыгравшая немалую роль в жизни Че, родилась в семье немецких эмигрантов-коммунистов в Аргентине, но в 50-е переехала в ГДР. Там она и познакомилась с Че, состояла при нём переводчицей, поскольку в совершенстве владела несколькими языками. Позднее она последовала за ним на Кубу, а там стала важнейшим агентом повстанцев в Боливии. Ей удалось пробраться в высшие правительственные круги и даже войти в окружение президента страны.

При этом Бунке была ключевым связным повстанцев Гевары, поскольку те оказались в лесах (практически в изоляции). Она не только поддерживала с ними связь, но и информировала о планах правительства.

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В различных источниках Бунке описывается как настоящий суперагент, владевший множеством языков, прошедший спецподготовку и умевший внедриться в любое окружение. Согласно одной версии, она с самого начала была агентом Штази (спецслужба ГДР), по другой — работала на КГБ, по третьей — на кубинские спецслужбы или на все вышеперечисленные одновременно.

Помимо того что Бунке входила в окружение первых лиц государства, она была близка еще и с Че. По свидетельствам выживших повстанцев, была последней любовью команданте, отношения между ними выходили за рамки простого сотрудничества.

Именно Тамара совершила роковую ошибку, после которой повстанцы были окончательно обречены на гибель. Во время одного из визитов к революционерам она оставила неподалеку от лагеря свой джип. В этот момент группа была обнаружена небольшим отрядом боливийской армии. Им удалось уйти от преследователей, однако солдаты обыскали джип Тамары. В нём оказались её документы, блокнот, в котором были расписаны все явки-пароли со связными, и масса другой секретной информации, позволившей арестовать почти всех связных. Учитывая уровень подготовки Тамары, трудно поверить, что она могла совершить такую невероятную оплошность и поехать на законспирированную встречу, захватив с собой все документы, раскрывавшие структуру повстанцев и их связи.

После серии арестов связных положение Че и его группы стало безвыходным. Они и прежде находились в изоляции из-за отсутствия приёмников и раций, а теперь были полностью отсечены от внешнего мира и обречены на многомесячное блуждание в джунглях.

После раскрытия личности Бунке была вынуждена примкнуть к одному из отрядов повстанцев. Считается, что она погибла при не до конца ясных обстоятельствах в конце августа 1967 года. Тело неизвестной девушки обнаружили в одной из рек. Идентификация была невозможной, поскольку лицо погибшей обгладали пираньи. Весьма необычно, что в опознании тела участвовал лично президент Боливии, который сделал вывод, что погибшая является Тамарой Бунке. Почему в её опознании участвовал лидер страны, видевший её всего несколько раз, до сих пор не известно.

Сам Че Гевара не верил в гибель Бунке. В настоящее время существует конспирологическая версия, согласно которой девушка инсценировала свою смерть. Она с самого начала была приставлена к Че для того, чтобы информировать спецслужбы о его действиях, а затем по их приказу допустила утечку повстанческого архива и окончательно загнала неудобного для всех команданте в ловушку. Затем была инсценирована гибель девушки, а сама она изменила имя и внешность.

Стоит отметить, что не существует ни одного документального подтверждения этой версии, также не подтверждена связь Бунке с КГБ или Штази.

Смерть Че

Че Гевара был пленён 8 октября и расстрелян на следующий день по личному приказу боливийского президента. Значительную роль в пленении революционера сыграло ЦРУ. Как только стало ясно, что Гевара партизанит в Боливии, на его поимку были брошены все силы, включая специально натренированные отряды рейнджеров. Кроме того, один из агентов ЦРУ на месте координировал их действия.

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