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Опубликовано 8 октября 2019, 23:51

Москалькова сообщила о росте жалоб на насилие со стороны сотрудников ФСИН

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

В отношении начальников территориальных органов службы, где были зафиксированы факты этих преступлений, были приняты соответствующие меры.

По факту превышения должностных полномочий с применением оружия или спецсредств сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) было возбуждено десять уголовных дел в 2019 году, рассказали в Аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

За восемь месяцев 2019 года по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК Российской Федерации в отношении десяти сотрудников возбуждено десять уголовных дел, — сказано в сообщении.

Как заявили в ведомстве, по фактам незаконного применения физической силы и спецсредств в прошлом году в целом в уголовно-исполнительной системе РФ возбуждено 44 уголовных дела.

В отношении начальников территориальных органов ФСИН РФ, где были зафиксированы факты жестокого обращения с заключёнными, приняты соответствующие меры, отметила Москалькова.

В частности, уволено руководство УФСИН России по Ярославской области, — добавила она.

Ранее Лайфу стало известно имя нового директора Федеральной службы исполнения наказаний.

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Анна Рыженкова
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