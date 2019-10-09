В Госдуму внесли законопроект о блокировке электронной почты россиян

По словам одного из авторов инициативы, целесообразнее блокировать самого пользователя, а не его отдельные сообщения.

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке мейл-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую законодательством РФ информацию. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на одного из авторов инициативы, председателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Кроме того, будут скорректированы положения закона об ограничениях переписки.

Сенатор объяснил, что целесообразнее блокировать самого пользователя, а не его отдельные сообщения. Он также подчеркнул, что из законодательства уберут противоречащие конституции положения, которые обязывают владельцев сервисов обмена сообщениями проверять содержимое электронных писем и оценивать их правомерность.