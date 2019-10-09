Букмекеры назвали Улицкую и Мартина среди претендентов на Нобелевскую премию

Однако наиболее вероятными обладателями заветной награды считают канадских писательниц Энн Карсон и Маргарет Этвуд.

Букмекеры включили в список претендентов на Нобелевскую премию по литературе американского писателя-фантаста, автора фэнтезийного цикла романов "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина и российскую писательницу Людмилу Улицкую. Об этом сообщает букмекерский сайт Nicer Odds.

При этом имя Мартина находится лишь в конце списка. Это означает, что его шансы на победу оценивают как минимальные.

А вот наиболее вероятными обладателями заветной награды букмекеры называют канадских писательниц Энн Карсон и Маргарет Этвуд. Последняя является автором антиутопического романа "Рассказ служанки", по которому создали одноимённый популярный сериал.

Напомним, что обладателя Нобелевской премии по литературе назовут уже 10 октября. По традиции Шведская академия не озвучивает тех, кто может получить престижную награду.