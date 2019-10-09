Нобелевку по химии присудили за разработку литийионных батарей
Нобелевская премия по химии присуждена за разработку литийионных батарей. Лауреатами стали ученые Джон Гуденаф, Стенли Уиттингхем и Акира Йошино. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg— The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 октября 2019 г.
Церемония награждения лауреатов традиционно пройдёт 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумма премии составляет 9 миллионов шведских крон, что по сегодняшнему курсу эквивалентно чуть менее 950 тыс. долларов.
В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали учёные Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винте. Учёные получили награду за исследования в области эволюции химических молекул, что позволяет, в частности, создавать новые лекарства.