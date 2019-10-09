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Регион
Опубликовано 9 октября 2019, 12:54

Нобелевку по химии присудили за разработку литийионных батарей

Нобелевская премия по химии присуждена за разработку литийионных батарей. Лауреатами стали ученые Джон Гуденаф, Стенли Уиттингхем и Акира Йошино. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Церемония награждения лауреатов традиционно пройдёт 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумма премии составляет 9 миллионов шведских крон, что по сегодняшнему курсу эквивалентно чуть менее 950 тыс. долларов.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали учёные Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винте. Учёные получили награду за исследования в области эволюции химических молекул, что позволяет, в частности, создавать новые лекарства.

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Янковская Ольга
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